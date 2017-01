Berlin 1760

"Halb eine Sandscholle, halb eine Eisscholle, ist das ein Königreich!--- Auf drei Meilen von Berlin nach Potsdam fahr ich vier Pferde tot und komme vor Sonnenuntergang nicht an. Ist das eine Straße? Vor den Toren stehen die Ähren eine halbe Elle voneinander. Sind das Kornfelder? Eicheln und Tannenäpfel, sind das Früchte? Ist das ein Volk, ist das eine Nation, auf eine Quadratmeile hundert Schafe und drei zerlumpte Bauern dazu! Wenn der König in Potsdam hustet, so hört man`s an den vier Grenzen seines Reiches. Ist das ein Königreich? Berlin soll eine große Stadt sein! Wo sind denn die gewölbten Brücken, die Quadersteine und die Arkaden? Wo sind die Maler.die Bildhauer und die Poeten? Wo sind die Akademien, die Galerien und wo ist das Kapitol? Wo sind die Bürger und die Nobiles?--- Barbaren, aber keine Bürger!"





Aus dem Buch von

Willibald Alexis

"Canabis" von 1836

Gefällt mir