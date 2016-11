Skat- und Kniffelturnier in Reden

An dieser Stelle noch eine kurze Erläuterung zum Zweck des Vereins:Die Vereinsmitglieder wollen aktiv das Leben in unserem Ort gestalten. So ist es unser Ziel, Neu- und Altbürger bei verschiedenen Veranstaltungen zusammenzuführen und zu zeigen, dass in unserem Dorf „so einiges los ist“. Wir wollen Kontakte herstellen – es gibt in unserem kleinen Ort immer jemanden, der jemanden kennt… und helfen kann! Außerdem organisieren wir auch unterschiedliche Veranstaltungen, z.B. jährlich ein Seifenkistenrennen für Kinder.Am 26.11.2016 wurde daher das erste Skat- und Kniffelturnier des Vereins ins Leben gerufen. Damit auch eine bunte Mischung der Teilnehmer entstehen konnte, fand eine Verlosung der Plätze statt. Bei Kaffee und Kuchen wurden die Spielregeln erklärt. Danach konnten die Würfel rollen und auch die Skatspieler durchstarten. Aber auch die Jüngsten waren mit Begeisterung dabei und haben schon nach kurzer Zeit ihre ersten Kniffel bejubelt.Nach einem gemeinsamen Grünkohlessen wurde die Siegerehrung durchgeführt. Jeder Teilnehmer hat einen kleinen Sachpreis erhalten, welche der Verein mit Unterstützung von Sponsoren bereitstellen konnte. Im Anschluss daran haben die Teilnehmer den Abend in geselliger Runde ausklingen lassen.Der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Reden e.V. freut sich über die durchweg positive Resonanz der Teilnehmer. Der Vorstand war sowohl bei den Vorbereitungen als auch bei der Veranstaltung selbst mit Freude dabei.Wir bedanken uns bei Traudel Ruppelt-Czybulka und Holger Czybulka für die hervorragende Bewirtung.Daneben ein großes Dankeschön an den TSV Reden für die Bereitstellung der Turnhalle, in welcher sich die Kinder parallel zum Turnier austoben durften.Weiterhin bedanken wir uns bei allen Sponsoren für die Unterstützung bei den Präsenten für die Preisverleihung:Volksbank PattensenCafé Anno PattensenCalenberger BackstubeVGH Versicherungen – Thomas RennerPab – Pattenser BadBäckerei Schäfer´sSparkasse ArnumMarien- Apotheke PattensenAutohaus BiesterLandschlachterei GrahmannHirsch-Apotheke Pattensen