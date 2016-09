Pattensen : Restaurant Burg Terrassen |

Oktoberfest beim SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck

Treffen am Freitag den 14.10.2016 Burgterrassen Pattensen um 18:00 Uhr



Liebe Mitglieder und Freunde, nach unserem Informationstreffen am 22. September, welches mit regem Austausch nach der Sommerpause stattfand, wollen wir uns uns nun zu unserem diesjährigen Oktoberfest beim SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck diesesmal in den Burg Terrassen Pattensen am Freitag den 14 Oktober um 18:00 Treffen. Im letzen Jahr hatten wir einen schönen Abend mit Informationsaustausch und anschließender Feier. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr ebenfalls ein schönes Fest wird! Bringen Sie gute Laune und Appetit mit!

Unkostenbeitrag p.P € 7,- / Getränke sind individuell zu zahlen. Bitte melden Sie sich beim Vorstand bis zum 10.Oktober an.

Lutz Märtin - Telefon 05101 / 92 58 01





Beste Grüße

Lutz Märtin

1. Vorsitzender

Sozialverband Deutschland- OV Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck