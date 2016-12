Am Hallenbad 1

Pattensen : Pattenser Bad

Wir starten wieder durch !

Am Freitag, den 20.01.2017 ab 18:30 möchte ich alle Kenner und Liebhaber unserer Sauna in familiärer Atmosphäre verwöhnen.

Herzlich willkommen sind natürlich auch Gäste, die neben guten Aufgüssen auch Spass, Geselligkeit und Interesse an guten Gesprächen haben.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Selbstgemachter Früchtetee, Schnittchen, Obstteller, Knabbereien....

Das Bistro verwöhnt außerdem mit warmen Speisen und Getränken.

Schaut vorbei zum ermäßigten Abendtarif !