Gelungene Sauna-Show

Am 20.01. fand im Pattenser Bad wieder das kleine, aber feine Sauna-Event statt...

und das Wintermärchen geht weiter!

Wieder konnten neue Gäste begrüßt werden, die sich sofort mit den Stammgästen verstanden.

Wieder eine tolle Showeinlage des Saunameisters, der seine Gäste mit der "Henkersmahlzeit" stärkte. Jeder wurde verurteilt, bis zuletzt an diesem schönen Aufguss teil zu nehmen. (Natürlich bei entsprechender Temperatur und Intensität!)

Trotz dieser"Bestrafung" bekam der "Henker" am Ende auch noch Beifall...eine völlig verdrehte Welt!

Zur "Versöhnung" gab es Früchtetee, Schnittchen und Obst.

Das Programm wurde durch mehrere Spezialaufgüsse abgerundet, so daß es wieder eine tolle Veranstaltung gewesen ist!

Gefällt mir