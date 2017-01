Pressemitteilung Nr. 07/2017 - Jeinsen – Jahreshauptversammlung am 21.01.2017

Positiv äußerte Jänsch sich in seinem Jahresüberblick über die Vielzahl an Ausbildungsdiensten. Hier arbeitet die Ortsfeuerwehr Jeinsen mit den Kameraden der Ortsfeuerwehren Schulenburg und Vardegötzen intensiv zusammen. Auch die Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege kamen nicht zu kurz. Neben Fahrrad- und Bosseltour im Kameradenkreis mit Familie beteiligte sich die Feuerwehr an Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft wie Flohmarkt und Weihnachtsmarkt.Alljährlicher Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder und die Beförderungen von Kameraden/Kameradinnen der Einsatzabteilung:Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt der ehemalige Ortsbrandmeister Ernst-Heinrich Kreimeyer das Ehrenenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachen. Mit dem Ehrenzeichen des Landes Niedersachsen für langjährig erworbene Verdienste für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurden Hauptfeuerwehrmänner Hans Henning Alten und Klaus Moshage in Abwesenheit geehrt. Die Ehrungen wurden von Brandschutzabschnittsleiter Eric Pahlke durchgeführt.Aus den Händen vor Bürgermeisterin Ramona Schumann erhielt der stellvertretende Ortsbrandmeister Nils Kreimeyer die Beförderung zum Hauptlöschmeister. Stadtbrandmeister Henning Brüggemann beförderte Immo Nolte zum Löschmeister, Stephanie Jänsch zur Hauptfeuerwehrfrau und Pierre Frahm zum Oberfeuerwehrmann.Die Ortsfeuerwehr Jeinsen verfügt per 31.12.2016 über37 Kameraden/Kameradinnen in der Einsatzabteilung10 Kameraden/Kameradinnen in der Jugendfeuerwehr4 Kameraden/Kameradinnen in der Kinderfeuerwehr11 Kameraden in der Altersabteilungund 162 FördermitgliederDer Abend endet mit einem Abendessen und gemütlichen Beisammensein.gez. H. Brüggemann