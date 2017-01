Pressemitteilung Nr. 03/2017 - Reden – Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr

Zum 31.12.2016 zählte die Ortsfeuerwehr Reden:37 Kameraden/-dinnen in der Einsatzabteilung12 Kameraden/-dinnen in der Jugendfeuerwehr (gemeinsam mit OFw Koldingen)19 Kameraden/-dinnen in der Kinderfeuerwehr „Blaulichtpiraten“ (gemeinsam mit OFw Koldingen)In ihren Grußworten dankte Bürgermeisterin Ramona Schumann für die geleistete Arbeit zum Gemeinwohl aller Bürger der Stadt. Sie wies darauf hin, dass langsam Bewegung in die ausstehenden Beschaffungsprozesse für Ersatzgerät und Ersatzfahrzeuge komme und alle Feuerwehrhäuser auf ihren baulichen Zustand untersucht würden. Sie bat um Verständnis dafür, dass aufgrund der vielfältigen Projekte in der gesamt Stadt nicht alles sofort erledigt werden könnte.Der Vorsitzende des Feuerschutzausschusses, Andreas Ohlendorf und die Ortsvorsteherin aus Reden, Edeltraut Ruppelt-Czybulka dankten ebenfalls für die Einsatzbereitschaft und überbrachten, ebenso wie Bürgermeisterin Schumann ein „Flachgeschenk“ für die Jugendfeuerwehr.Stadtbrandmeister Henning Brüggemann überbrachte die Grüsse der Stadtfeuerwehr und gab einen Überblick über die Einsatztätigkeit im Jahr 2016. Gut 60-mal waren Einsätze abzuarbeiten. Er erinnerte an die tödlichen Verkehrsunfälle im April auf der B 3 bei Schulenburg und am 01. Mai auf der Hiddestorfer Str. und der B 3 bei Pattensen. Besonderen Dank richtete er an die Notfallseelsorge, die nach belastenden Einsätzen stets auch der Feuerwehr zur Verfügung steht.Zusätzlich bekräftigte er in Richtung der Stadtverwaltung die Forderung, die längst überfälligen und von der Politik genehmigten Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Insbesondere die Beschaffung der Fahrzeuge für Pattensen, Schulenburg, Koldingen und Oerie stehe hier im Focus. Für 2018 ist die Ersatzbeschaffung für das abgängige Löschfahrzeug in Reden geplant.Zum Ende der Versammlung erfolgte die Beförderung von1.) Ortsbrandmeister Tobias Eickhoff zum Löschmeister2.) Stv. Ortsbrandmeister Maximilian Eggers zum Löschmeister3.) Harald Thiemann zum Hauptlöschmeister4.) Hinrich Lindemann zum Oberlöschmeister5.) Markus Graf zum 1. Hauptfeuerwehrmann6.) Michael Helinski zum 1. Hauptfeuerwehrmann7.) Henning Thiemann zum 1. Hauptfeuerwehrmann8.) Alexander Eggers zum HauptfeuerwehrmannDie Beförderungen nahmen Bürgermeisterin Schumann und Stadtbrandmeister Brüggemann vor.gez. H. Brüggemann