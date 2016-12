Pflegemaßnahme des NABU Ortenberg im Naturschutzgebiet „Kaolingrube Ortenberg“

Ortenberg : Kaolingrube |

Die NABU Ortsgruppe Ortenbergführt auch in diesem Herbst und Winter wieder regelmäßige Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet „Kaolingrube Ortenberg“ durch. Dieses Gebiet ist ein wichtiger Lebensraum für seltene Amphibien und muss daher vor der Verbuschung bewahrt werden.



Für diese Pflegemaßnahmen werden noch Helfer gesucht.

Am 27. Dezember 2016 ab 9:00 Uhr



Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof 63683 Ortenberg an der Straße in Richtung Usenborn. Wer will kann eine Ast- oder Heckenschere, eine Motorsense oder einen Rechen mitbringen. Im Anschluss an die Arbeitseinsätze gibt es bei Speis und Trank noch die Möglichkeit sich über die Naturschutzarbeit vor Ort auszutauschen und noch in gemütlicher Runde nach verrichteter Arbeit zu verweilen.