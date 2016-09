"ungewöhnlich-gewöhnlich" ~ "gewöhnlich-ungewöhnlich"

Kleine Details, kaum beachtet – Zurückgelassenes, Weggeworfenes. Die Detailistin – das ist die Künstlerin Heike Syre – hält es im Foto fest, zeigt, wie ganz Gewöhnliches mit einem neuen Blickwinkel plötzlich ganz ungewöhnlich wirkt. Unter dem Titel „Gewöhnlich – Ungewöhnlich“ stellt die Fotografin vom 8. Oktober bis 6. November in der Galerie des Ateliers im Garten, Seligenstädter Straße 11, 63170 Obertshausen / Hausen (www.das-atelier-im-garten.de) rund 20 ihrer außergewöhnlichen und erfrischend spannenden Werke aus. Freie Vernissage ist am 8. Oktober 9. Juli um 19 Uhr.Die oberfränkische Künstlerin ist eine entdeckungsfreudige Fotografin mit Liebe zum Detail. Aufmerksam, mit dem besonderen Blick, aber auch sehr kritisch den eigenen Motiven gegenüber hat sie eine eigene Ausdrucksweise gefunden. Ihre Leidenschaft ist es, Dinge die achtlos am Wegrand liegen geblieben sind, mit der Linse festzuhalten - das einzelne, interessante Segment eines unscheinbaren Ganzen. Fotografiert wird Alltägliches welches das Auge im Vorbeigehen übersieht. Die Faszination liegt im überraschenden Detail.Ziel ist es, dem Betrachter einen „zweiten Blick“ oder eine neue Sichtweise zu geben, und vielleicht ein neugieriges Staunen zu entlocken. Alle Motive sind so, wie sie entdeckt und festgehalten wurden, unbearbeitet und echt. Lassen Sie sich begeistern von ungeahnten Ansichten in Betrachtung des „Unbeachteten“ und teilen Sie die Faszination der Künstlerin für das Detail.Ausstellung: „Gewöhnlich - Ungewöhnlich“; 8.10. bis 6.11 2016, Vernissage: 8.10. 2016, 19 UhrÖffnungszeiten: sonntags 14 bis 18 Uhr sowie nach VereinbarungAnsprechpartner: Jörg Engelhardt, info@das-atelier-im-garten.deoder 06104 789927Galerie „Atelier im Garten“, Seligenstädter Straße 11, 63179 Obertshausen / Hausenwww.das-atelier-im-garten.deKünstlerin: Die Detailistin – Heike Syre, Stockheim/Ofr.,