Die Themen waren : Waffenvorstellung ,Vorführung, Vortrag ,Unterricht zum Anschauen und Mitmachen .Paul Becker lud Neugierige und Interessenten ein um mal einen Blick auf die Kampfkunst zuwerfen .Die Kunst des Kämpfen ist vor allem Körperbeherrschung und damit verbunden viel Training . Nicht nur einfach ein Schwert in die Hand nehmen und wild darauf los schlagen . Nein das geht gar nicht . Der Kämpfer muß erst mal trainieren um überhaupt in der Lage zu sein ein Schwert richtig zu führen . Dann kommt die Kampftechnik und die Fitneß dazu , sonst ist schon nach wenigen Minuten Schluß .Es wird erst mit Holz.- und Kunststoffschwerter trainiert bis viel später auf Metallklingen umgestiegen wird . Es kann schon mal bis zu einen Jahr dauern bis es dazu kommt .Herr Becker erklärte auch die einzelne Waffen und ihre Technik und die Bedeutung in unterschiedlichen Epochen .Der Mann hat richtig Ahnung , dass merkte jeder sofort .Seit gut 10 Jahren bildet er Menschen mit dieser Kunst aus .Im nächsten Jahr gibt es einen Schnupperkurs . Dieser Schnupperkurs für mittelalterliche Kampfkünste (10 Wochen) beginnt 20.01.2016 um 18:00 Uhr.Es soll auch 2017 Kurse für Kinder und Jugendliche geben .Zu mindestens ist das geplant .Eine wichtige Voraussetzung für alle Kurse ist mindestens einen Haftpflichtversicherung besser Unfallversicherung , sonst ist die Teilname ausgeschlossen . Die Gesundheit der Teilnehmer steht an erster Stelle." Mit Selbstverteidigung hat die Sache übrigens nichts zu tun ": Betonte Herr Becker noch mal ausdrücklich .Am Ende der Veranstaltung zeigte einig Mitglieder schon mal ein wenig von dem gelernten Können .Schauen sie mal bei Facebook nach ."IN MOTU" Paul Becker