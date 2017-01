Bebelplatz Eisproblem

Es ist Winter und es schneit und die Bürgersteige müssen beräumt werden .Ja soweit so gut . Das es in Nordhausen nicht immer so ist können wir täglich feststellen .Hatte sich nicht einen Tageszeitung beschwert ,dass Nordhausen beim Wetterbericht und nun mal wieder bei den Niederschlägen mit Schnee nicht berücksichtigt werde .Wenn der Spaziergänger auf dem Bürgersteig ausrutscht ist der Hausbesitzer oder ein Anderer dafür verantwortlich .Ja nun ist aber der Bebelplatz in Nordhausen kaum noch zu betreten , Glatteis !!Aus irgendwelchen Gründen parke ich auf dem Bebelplatz und bezahle meine Parkgebühren . Viele werden sagen selber Schuld . Gut , dass ist jeden Menschen selber überlassen .Jetzt ist ja nun mal wieder Winter , seit Jahren , und nun fällt es den Packern schwer ihr Auto auf den Bebelplatz zu erreichen .Der Bebelplatz ist jetzt kostenpflichtig und die Stadt kassiert das Geld .Ja die Parkautomaten haben viel Geld gekostet und das muss ja erst mal wieder eingespielt werden .Nun ist ja die Stadt der Betreiber des Parkplatzes und das ist nun der erste Winter seit Jahren , dass konnten die Verantwortlichen nicht einplanen .Jetzt werden ja das Erstemal im Winter Parkgebühren verlangt .Also alles neu und unplanbar , oder ?Wenn ich auf den Weg über das Glatteis zu meinen geparkten Auto gehe und mir was breche ,muss ich nun die Stadt verklagen wegen der Räumpflicht .Oder brauch die Stadt dafür nicht gerade stehen .Wir wollen doch nur Parkgebühren , keiner sagt das Sie hier parken müssen .Könnte das die Ausrede der Stadt sein .Ich weiß es nicht !!Hatte die Stadt nicht bei der Einführung der Parkgebühren die Schichtarbeiter vergessen ?Könnte es sein das die Stadt auch den Winter nicht eingeplant hat ,weil er so selten kommt ?Was nun ?