Wiedereröffnung Gaststätte" Zum Stepel "

Viele hatte sich schon gefragt ,wie es nun weiter geht , mit dieser schönen und gemütlichen Gaststätte.Nach einigen Gerüchten , die sich natürlich schnell in Nordhausen verbreiteten , ist nun alles im Lot .Am Montag den 31.10.2016 öffnet diese Traditionsgaststätte um 17.00 Uhr wieder die Türen für ihre Gäste .Nach dringend notwendigen Renovierungsarbeiten und Umgestaltungen , wird wieder Leben einkehren in das kleine Lokal .Die Küche wurden komplett erneuert und mit neue Fließen versehen . Der Sanitärbereich bekam auch eine komplette Erneuerung .Momentan ist noch Einiges zu tun bis zu Neueröffnung .Aber man ist guter Dinge alles zu schaffen .Freuen wir uns auf eine gemütlich Gaststätte die schon immer was Besonderes hatte und haben wird .Es werden typische „ deutsche Speisen „ bereitet die von der Qualität und Geschmack nichts zu wünschen übrig lassen werden .Die neue Betreiberin steht ja schon länger für gute Qualität in ihren Lokalen .Das von Ihr geleitete Ristorante-Pizzeria Rustica hat ja bekanntlich einen sehr guten Ruf in Nordhausen und Umgebung .Wenn die kleine Kneipe in der Kranichstraße genauso gut läuft wie das „ Rustika „ ,können wir von einer sehr guten Perspektive ausgehen .In der ersten Zeit wird von Mo. - Sa. von 17.00 Uhr – End geöffnet sein .Später kommt dann noch der Mittagstisch dazu .Im Sommer , wenn alles gut klappt , wird auch der sehr beliebte Biergarten wieder eröffnet und lädt zum Verweilen ein .Das Lokal kann auch für Feierlichkeiten , für gut 40 Personen , gemietet werden .Gerade für die Altstadt von Nordhausen wird Sie wohl wieder eine Bereicherung sein .Dann wünsche wir den neuen Betreiben gutes Gelingen und für uns Gäste viele schöne Abende in der Gaststätte in unserer schönen Altstadt .