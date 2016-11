Gaststätte" Zum Stepel " öffnete

Zahlreiche Gratulanten wünschten den neuen Team viel Erfolg bei diesem neuen Projekt . Einige waren natürlich aus reiner Neugier gekommen .Es wurde natürlich auch " Stepel" mit Brot gereicht um den Name seine Existenzberechtigung zu geben .Die Räumlichkeiten sind natürlich gleich geblieben . Durch andere Farbgebung und Änderungen an einer Zwischenwand ist es jetzt deutlich heller geworden .Annett Lübeck , die neue Besitzerin , zeigte sich Zufrieden mit dem was sie da geschaffen haben und natürlich mit der guten Resonanz am ersten Abend .Verschiedene ehemalige Stammgäste werden bestimmt wieder ihren Weg in diese gemütliche Kneipe finden .