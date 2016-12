Nachgefragt

Vor ein paar Tagen wurde ein Verteilerkasten am Bebelplatz aus der Halterung gerissen .Dadurch wurde der Betonsockel zerstört und muss nun ersetzt werden .Außerdem wurden Kabelösen abgerissen .Jetzt wurden Voraussetzungen geschaffen um einen neuen Verteiler aufzustellen .Die Bauarbeiter berichteten mir , es muss logischerweise ein neuer Sockel gegossen werden bevor der neue Verteilerschrank aufgestellt wird .Die Kabel werden noch mal auf Beschädigungen überprüft , bevor sie neu angeklemmt werden . Der alte Verteiler war schon 10 Jahre alt und wird deswegen durch einen Neuen ersetzt . Zusätzlich bekommt der neue Verteiler einige Stützelement , damit er nicht mehr " so einfach " aus Halterung gerissen werden kann . Alles Sachen die zusätzlich Geld kosten .Mit einen Augenzwinkern sagte noch ein Mitarbeiter . " Mal sehen ob der Verteiler auch 10 Jahre in Ruhe hier stehen kann .