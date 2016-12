H2F.Trio und Concerto Latino in der Schauspielmanufaktur

Konzertante Tangos, lateinamerikanische Musik und Klanglandschaften zwischen Klassik und Jazz sind am Samstag den 28.1.2017 in der Nördlinger Schauspielmanufaktur zu hören, wenn das aus dem Donauries stammende H2F.Trio und die Dillinger Formation Concerto Latino ein gemeinsames Konzert spielen.Denkt man bei H2F zunächst unweigerlich an eine giftige Substanz, so steht das H2F.Trio im Gegensatz dazu für einen äußerst wohlschmeckenden Cocktail. Faszinierende Klanglandschaften zum Träumen, groovende Jazzklänge verfeinert mit Lounge-Elementen bilden die erlesenen Zutaten zu einem einzigartigen Sound. Thomas Höpfner sorgt am Schlagzeug mal kraftvoll, mal filigran für den richtigen Beat, Christoph Heinrich am E-Piano schafft das harmonische und tieffrequente Fundament während Bernd Fischer am Saxophon den Melodiepart übernimmt und mit virtuosen Soli jeden Song zu etwas Besonderem werden lässt ( www.h2ftrio.de ).Argentinische Leidenschaft und brasilianische Lebenslust verspricht die Musik von Concerto Latino mit den Dillinger Musikern Sonja Lorenz (Flöte), Agata Englert (Gitarre), Gerhard Kling (Perkussion, Piano), Franz Heim (Kontrabass) und Christian Kempter (Vibraphon). In bekannten Astor Piazzolla Kompositionen wie Primavera Portena, Escualo oder Libertango wechseln sich feurige Rhythmen des Tango Nuevo mit ruhigen melancholischen Passagen ab. Federnd leichte Bossa Nova Rhythmen bilden hierzu genauso ein interessantes Kontrastprogramm wie Choro-Musik, ein traditioneller brasilianischer Musikstil des beginnenden 20. Jahrhunderts ( www.concerto-latino.de ).Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr. Kartenreservierung unter 09076/448 oder über Kontaktformular auf www.concerto-latino.de. Eintritt 10 (ermäßigt 8) Euro. Ein Wiederholung des Konzertes gibt es am 28.1. ebenfalls um 20 Uhr in der Nördlinger Schauspielmanufaktur.

Dieses Konzert ist bereits am 20.1. ebenfalls um 20 Uhr im Donauwörther Zeughaus zu hören.