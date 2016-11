044742170099: Achtung vor dieser Rufnummer!

Immer wieder werden Firmen von der Telefonnummer 044742170099 aus Garrel angerufen, um angeblich nur ihre Daten zu kontrollieren. Allerdings glauben einige Anrufer, dass diese Rufnummer nicht wirklich seriös ist. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier.



Was sollte man tun?

Schon oft wurden Leute von Anrufern hinter dieser Nummer angerufen, manchmal wurde sofort aufgelegt, aber meist stellte sich eine Dame an dem anderen Ende der Leitung als Angestellte eines allgemeinen Branchenverzeichnisses vor. Meist sprach sie davon, dass die Firmen ihren Vertrag mit dem Branchenverzeichnis verlängern müssten und das ab jetzt gebührenpflichtig sei, auch wenn die Firmen sich vorher nirgendwo hatten eingetragen lassen.Nun, erstmal ist es wichtig, sich seine eigene Meinung darüber zu bilden, aber man sollte auf der Hut sein. Es soll wohl schon etliche Abzockmethoden mit dieser Masche geben. Am Besten ist wohl, gar nicht erst an das Telefon zu gehen, wenn diese Nummer angezeigt wird. Schließlich sollen die Leute am anderen Ende der Leitung manchmal sogar, wenn auch meist indirekt, damit drohen, dass ihre Firma über das Internet nicht mehr zu finden sein wird, wenn man nicht auf ihr Angebot eingeht. Weitere Informationen finden Sie hier