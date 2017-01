Miss Sachsen: Das ist die Gewinnerin 2017!

Miss und Mister Sachsen 2017 stehen fest! Dabei handelt sich um eine 18-jährige Schülerin, die schon vor der Wahl zur Miss Sachsen als Favoritin galt. Der 21-jährige Mister Sachsen übt den Beruf Physiotherapeut aus, würde trotz allem gerne zum Mister Germany gewählt werden.

Soraya gewann zum zweiten mal eine Miss-Wahl!

Am Sonntag den 06. November 2016 wurden die Miss und Mister Sachsen gekürt. Doch wer sind die beiden Gewinner? Die 18-jährige Schülerin Soraya Kohlmann durfte sich über den Titel der2017 freuen. An ihrer Seite der 21-jährige Physiotherapeut Philipp Schneider. Ob die beiden Kandidaten die Miss und Mister Germany-Wahl gewinnen werden? Wird die Favoritin Soraya den weiteren Titel zur Miss Germany 2017 erhalten?Das die 18-Jährige als Favoritin galt, war von Anfang an klar. Vor einiger Zeit gewann sie nämlich schon den Titel Miss Leipzig. Auch auf der Miss Sachsen-Wahl konnte sie mit ihre langen Beine, ihr Glitzer-Outfit und ihrem sicheren Auftreten bei der Jury punkten. Ob Badeanzug oder das schicke Zweiteiler-Kleid. Soraya konnte in jedem Durchgang überzeugen. Sogar ihr Miss Sachsen-Partner ist von der hübschen Blondine angetan. Wird sie somit auch die Miss Germany-Wahl 2017 gewinnen? Wir werden es sehen...