Miss Hamburg: Das ist die Gewinnerin 2017!

Die neue Miss Hamburg steht fest! Bei einer mal etwas anderen Entscheidung, welche der acht Kandidatinnen die Miss Hamburg 2017 werden soll, mussten diese bei Seegang über den roten Teppich laufen.

Das ist die Miss Hamburg 2017!

Dass die neue Miss Hamburg nicht nur hübsch, sondern auch bei Seegang auf einem roten Teppich auf der MS Commodore laufen kann, bewies eine 26-Jährige am Sonntag den 08. Januar. Dabei zeigte die Gewinnerin der fünfköpfigen Jury, dass sie für den Titel ihres Bundeslandes als schönste Frau bestimmt ist.Die 26-jährige Rebecca Coners ist neben ihrem Titel als Miss Hamburg 2017 auch eine Fitness-Ökonomie-Studentin, woher sie auch ihre perfekten Modelmaße hat. Als Rebecca von ihrem Sieg erfuhr, konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. Auch Jurymitglied Natascha Ochsenknecht ist von der Blondine beeindruckt. Rebecca Coners steht somit nichts mehr im Weg, an denGermany 2017-Wahlen teilzunehmen. Ob sie den Titel am 17. Februar gewinnt? Wir werden es sehen...