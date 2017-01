Florian Schroeder & Volkmar Staub "ZUGABE - der kabarettistische Jahresrückblick 2016"

Neustadt am Rübenberge

, Leinstraße , 31535 Neustadt am Rübenberge DE

KGS Mensa , Leinstraße , 31535 Neustadt am Rübenberge DE

Neustadt am Rübenberge : KGS Mensa |

Samstag, 14. Januar 2017



20.00 Uhr



Achtung:

Nur noch wenige Restkarten erhältlich!!!





"ZUGABE - der kabarettistische Jahresrückblick 2016"







Deutschland am Ende eines jeden Jahres. Ein Land braucht eine Therapie. Die Kabarettisten Volkmar Staub und Florian Schroeder ziehen die Couch aus und werfen sich entspannt die Stichworte zu; schließlich sind sie ein eingespieltes Team und ihr Jahresrückblick "ZUGABE" hat schon Tradition.



Sie nehmen den Patienten gründlich unter die Zeitlupe und krempeln den ganzen Krempel mal ordentlich um und laufen dabei zur Höchstform auf. Die beiden Künstler verstehen sich als querdenkerisch und als "Regierungswidersprecher" und "doppelte Spaßangehörige".



Sie lassen vor unseren Augen ein ganzes Jahr in schrägen Szenen, Parodien, Liedern und Gedichten ablaufen.



ZUGABE - die ultimative Schocktherapie. Jedes Jahr neu. Ohne Rezept. An allen Kassen.



Damit Sie auch morgen noch kraftvoll mitlachen können.











www.florian-schroeder.com



www.volkmar-staub.de