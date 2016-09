Was ist ein barrierefreier Brief?

Von der Verhunzung der Sprache

Vor wenigen Tagen bekam ich vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio einen Brief, in dem ich die folgende Fußzeile fand:Seitdem frage ich mich, was wohl ein "barrierefreies Schreiben" sein soll? Ist eine Barriere nicht ein Hindernis, das irgendwo aufgebaut ist? Spricht man nicht von Barrierefreiheit, wenn es darum geht, allen Menschen einen ungehinderten Zugang zu Einrichtungen, vor allem Gebäuden und Transportmitteln, zu gewähren?Hier wird offensichtlich versucht, den Begriff der Barrierefreiheit auf unangemessene Weise zu erweitern.Ähnliches passiert in jüngster Zeit immer wieder und so manche Fehlnutzungen deutscher Wörter sind dabei auf misslungene Übersetzungen bzw. die Übernahmen unüberlegten Wortgebrauchs durch Englischsprechende zurückzuführen.Ein Beispiel wäre hier das Wort. Nicht alles, was diskriminierend ist, ist auch rassistisch. Aber im Sprachgebrauch der anglo-amerikanischen Welt ist die Verwendung des entsprechenden Wortesdurch die Ungebildeten mittlerweile sogar bis in die Boulevardpresse vorgedrungen. Rasse ist eine biologische Kategorie und weiter nichts. Wenn eine Frau auf Männer schimpft, ist sie deshalb noch keine Rassistin. Und die bekannte Wendung "der Täter ist immer der Gärtner" könnte zwar bei Engstirnigen politisch korrekten Protest auslösen, aber rassistisch ist sie dennoch nicht, denn eine Rasse 'Gärtner' müsste erst noch genetisch entwickelt werden.