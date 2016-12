Workshop mit Profitänzer

Neusäß : Vereinsheim TSZA |

Jive tanzen und Technik dazulernen!



Am Sonntag, 22.1.17 findet ein weiterer Workshop mit dem erfolgreichen Tänzer und Trainer Christian Fahn im Tanzsportzentrum Augsburg in der Benzstr. 3 in Neusäß statt.

Von 15.30 – 17.00 Uhr wird im Jive eine Basic Übungschoreo mit Technikübungen erlernt.

Preis pro Paar 30€. Anmeldung und Information unter pressewart@tsza.de oder 01713853204 Fr. Merz