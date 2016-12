Paincake, AQS & Surreal – LIVE

Neusäß : Jugendkulturhaus Stereoton |

Am Freitag, den 16.12.2016 können sich Livemusik-Liebhaber auf einen tollen Abend mit drei Live-Konzerten im STEREOTON in Neusäß freuen.

Erstmals spielte Paincake auf dem OPEN AIR – City Sound. Nun kommen sie erneut ins STEREOTON, um ihr neues Album: Four Seasons zu präsentieren!

Paincake beschreibt ihre Musik als Post-Punk, der durch die Haut geht.

Zwei weitere regionale Bands werden auftreten: AQS und Surreal.

AQS setzen sich aus vier jungen Musikern zusammen, die alternativen Rock in vielseitiger Art und Weise auf die Bühne bringen. Surreal sind auch zu viert und machen melodic Rock.

Die Konzerte starten um 20:00 Uhr. Das Junge Café im STEREOTON hat bereits ab 16:00 Uhr geöffnet.



www.paincake.de