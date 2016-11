Musik, Quiz, Do It Yourself | Im November ist einiges geboten im Jugendkulturhaus STEREOTON

Musikalisch legt das STEREOTON in Neusäß einen Zahn zu! Am Samstag, den 12.11.2016 gibt es ein melodisches Metal/ Hardrock LIVE-Konzert mit drei Bands. Ein Electro DJ legt am 25.11.2016 auf und Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren haben die Möglichkeit am 18.11.2016 kostenlos bei einem Hip-Hop, Beatbox & Acapella Workshop teilzunehmen.Beim Irish Pub, das am 17.11.2016 stattfindet, können die Gäste des jungen Cafés erstmals an einem Quiz teilnehmen. Es wird verschiedene Durchgänge zu den unterschiedlichsten Kategorien geben.Im Rahmen der Friedensnacht Neusäß, am 12.11.2016 beteiligt sich das Jugendkulturhaus STEREOTON mit einem Friedensfeuer. Am Tag zuvor werden Windlichter selbstgemacht, die dann an der Friedensnacht aufgestellt werden. Alle Jugendliche sind herzlich eingeladen sich daran zu beteiligen.Abgerundet wird das Programm im November mit einem Pommes-Tag und Kerzen selbst ziehen.Und nicht vergessen: Der Selfie Contest läuft noch bis zum 31.12.2016. Das STEREOTON-Team freut sich auf die kreativen Einsendungen der Jugendlichen.Weitere Informationen befinden sich auf unserer Facebook-Seite: https://www.facebook.com/jukustereoton/