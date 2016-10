Neusäß : Jugendkulturhaus Stereoton |

Am 18. November 2016 kannst du im Jugendkulturhaus STEREOTON bei einem Hip-Hop, Beatbox & Acapella Workshop teilnehmen. Teilnahmevoraussetzungen sind, dass du zwischen 14 und 27 Jahre alt bist.



Der Workshop ist kostenlos. Martin Seiler (Greg is Back) wird dir dabei die richtige Technik näher bringen. Der Workshop beginnt um 19:00 Uhr und endet um 21:30 Uhr. Anmeldung (beim Stereoton) ist erwünscht. Die Teilnahme am Workshop ist aber auch, je nach Gruppengröße, spontan möglich. Es können

bis zu 20 Personen daran teilnehmen.