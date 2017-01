Neusäß : Lohwaldgaststätte |

Am Samstag, 11. Februar 2017, findet ab 19:30 Uhr im Gasthaus am Lohwald,

Georg-Odemer-Str. 13 der Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr

Ottmarshausen statt. Das DUO GRENZENLOS sorgt musikalisch für gut gelaunte

Stimmung und das spätere Abendprogramm gestaltet wieder die Faschingsgarde

der Narrneusia. Eingeladen ist jeder, der gerne kommen möchte.

Eintritt: 9 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf

bei der Goldschmiede Merlin, Holzbachstraße 18, Telefonnummer:

0821-4864253.