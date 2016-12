Stadtbibliothek: Tendenz pro "Schlösschen"

Nachwill man nun endlich eine sehr schnelle Entscheidung wie es weitergeht. Um man ist sich einig: von allen schlechten Möglichkeiten nimmt man die am wenigsten schlechte. Welch weitreichende und kluge Entscheidung möchte man sagen.Es ist schlicht die Kapitulation des Gemeinderates vor dem Faktischen und vor der Verwaltung! Durch Ideenlosigkeit wie man mit dem Naumburger Erbe umgeht hat man Zeit und Förderungsmöglichkeiten verspielt, Geld in unsinnige Projekte verzockt und meldet jetzt Insolvenz der Möglichkeiten an.Das unser OB faktisch die Verwaltung entscheiden lässt, wo es in Naumburg langgeht, ist eine Bankroterklärung jeden gestalterischen Handelns.Und die städtische Fachbereichsleiterin Ute Freund ist stolz, nach vielen Jahren ein Expose präsentieren zu können, wie man die ungeliebte Immobiliekann. Doch wer soll das Objekt kaufen, für das es keine sinnvolle wirtschaftliche Nutzung geben wird? Oder soll auf Zeit spekuliert werden, und man hofft das Wasser und Schwerkraft das Problem von alleine löst?Wozu brauchen wir einen Gemeinderat, wenn er sich nur noch der Verwaltung unterwirft?