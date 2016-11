Konzert: The Greenhorns -Pubmusic

Naumburg (Saale) : Taverne Zum 11. Gebot |

The Greenhorns

aus Halle/Saale haben es sich zum Ziel gemacht, all die schönen und gemütlichen Pubs, Kneipen und Tavernen mit ihrer Musik auf die Grüne Insel zu führen. Der „Irish Spirit“ erlebt durch die Kombination aus tollem Flair, tollen Gästen und toller Musik seine volle Entfaltung. So werden die vier Greenhörner auch den Naumburgern am ..... den „Irish Spirit“ bis nach Hause