LEICHTES GEPÄCK – Tour 2017

Die Nullerjahre sind das Jahrzehnt der Deutsch-Pop- &/-Rockbands. Nach dem Übermaß an musikalischem Trash der 90er Jahre sind wieder tiefgründigere Lieder angesagt, gerne auch auf Deutsch. Zu dieser Zeit erscheinen unzählige Newcomerbands auf der Bildfläche, landen ein, vielleicht zwei radiotaugliche Hits und sind schnell wieder vergessen. Nicht so bei Silbermond. Seit 2002 sind die Musiker um Sängerin Stefanie Kloß immer wieder in den Charts vertreten. Ihre Spezialität: Balladen wie Symphonie, Das Beste oder das Leichteste der Welt. Im Rahmen der „Leichtes Gepäck – Tour 2017“ kommen die Deutsch-Pop-Pioniere 2017 für ein Konzert in die Musik-Arena nach München.