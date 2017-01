WILD

Michael Mittermeier mag es WILD! In seinem neuen Programm stellt sich der Comedian die Frage: Wann und wo warst Du das letzte Mal wirklich wild? Im Traum, im Keller oder vielleicht im Internet?Mittermeiers Devise: Wecke den Wikinger in dir! Und so schlüpft Michael Mittermeier in unterschiedliche Rollen: von Barack Obama über einen nordkoreanischen Diktator bis zu Meister Yoda und einem Pandabären.