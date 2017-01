Karsten Kaie: Caveman

München : Theaterzelt Das Schloss |

Du sammeln. Ich jagen! Es gibt mittlerweile Männer, die können den Text auswendig und wenden ihn an, wenn ihnen die Frau abhanden zu kommen droht. Es steckt ja in jedem Mann ein kleiner Tom, der nicht verstehen will, warum ihn die Frauen nicht verstehen und der darüber sinniert, wie er seiner Freundin Heike beibringen könnte, dass sie Unrecht hat. Wer sich einem solchen Dilemma nähert, sollte Nachhilfe bei Karsten Kaie als „CAVEMAN“ nehmen, der ihm das Missverhältnis zwischen Mann und Frau seit Zeiten des Neandertalers erklären wird.