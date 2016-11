Herbert Pixner Projekt Tour 2017

Finest handcrafted music from the alps!

Herbert Pixner - ein Multitalent vom Feinsten. Und zwar sowohl was sein instrumentalisches Können als auch seine musikalische Flexibilität angeht - er beherrscht von Klarinette bis Percussion, von Landler bis Rocksound alles, was das Musikerherz begehrt. An der Seite des Südtirolers bilden Werner Unterlercher, Heidi Pixner und Manuel Randi gemeinsam das "Herbert Pixner Projekt". Nachdem sie schon auf diversen Konzerten und Festivals eingeheizt haben, beehren sie nun das Tollwood Sommerfestival mit ihrem Besuch - Grenzüberschreitungen und gute Laune vorprogrammiert.