Django 3000 auf dem Tollwood Sommerfestival 2017

München : Tollwood Sommerfestival |

Im Sturm Tour 2017 Südkorea, Russland und das bayerische Hinterland – an so unterschiedlichen Orten haben die Musiker von Django 3000 in den letzten Jahren ihre berüchtigte Bonaparty gefeiert. Auf ihren Reisen haben Flo, Jan-Philipp, Kamil und Michi viele Erfahrungen gesammelt, die sie nun in ein neues Album einbringen konnten. Gipsy Disco war gestern – die Djangos von heute rocken über alle musikalischen Grenzen hinweg. Stellenweise eine Prise Heavy Metal, aber auch einen Hauch von Jazz. Neu sind die Synthesizer, die den erdigen Klangteppich fliegen lassen. Live werden Django 3000 deshalb zu fünft mit Keyboarder die Bühne der Musik-Arena rocken.