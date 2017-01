Cirque Aïtal "Pour le meilleur et pour le pire" auf dem Tollwood Sommerfestival 2017

München : Tollwood Sommerfestival |

„Pour le meilleur et pour le pire“, was so viel heißt wie: „in guten wie in schlechten Zeiten“ zieht sich als Leitspruch durch das Stück der Cirque Aïtal. Victor und Kathi sind ein Paar in den Flitterwochen mit ihrem alten, roten Simca. Eine Hochzeitsreise, die sich als Bewährungsprobe dieses ungleichen Duos entpuppt. Zum Rhythmus des Autoradios entfaltet sich eine akrobatische Liebesgeschichte. Balance, Luftleiter auf dem Auspuffrohr und artistische Streitereien mit Augenzwinkern: Ein Theater mit furioser Akrobatik in einer rasanten Abfolge und ein Spaß für die ganze Familie.