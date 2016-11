München : Festivalgelände vor dem Cosimabad |

21.11.2016 bis 23.12.2016

Bogenhauser Weihnachtszauberwald vor dem Cosimabad

Mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, mit dem Duft von gebrannten Mandeln, köstlichen Lebkuchen und erlesenen Glühweinen beginnt die besinnliche Zeit des Jahres. Liebevoll geschmückte Weihnachtshütten umgeben von 500 hübschen Tannenbäumen mit prächtig funkelnden Lichtern verwandeln dieses Jahr zum 8. Mal das neue, größere und schönere Festivalgelände vor dem Cosimabad in einen romantischen Weihnachtszauberwald.

Eine erlesene Auswahl an über 30 Kunsthandwerkern und Ausstellern präsentieren vielfältigste Geschenkideen, unsere Gastronomen verwöhnen die Besucher mit hausgemachten süßen und herzhaften Spezialitäten aus aller Welt.

Auf unserer Kulturbühne bieten wir an den Wochenenden ein hochkarätiges Musikprogramm, und auch für die Kinder ist einiges geboten: In einem eigenen Marktbereich erwarten die kleinen Besucher zahlreiche Attraktionen wie eine Puppenbühne, ein nostalgisches Kinderkarussell und eine historische Bimmelbahn. Es treten Zauberer, Gaukler und Ballonkünstler auf sowie eine Märchenerzählerin, die das junge Publikum mit weihnachtlichen Geschichten und Märchen verzaubert. Außerdem werden in einem beheizten Zelt weihnachtliche Bastelworkshops speziell für Kinder sowie Kinderschminken angeboten.

Zudem findet jeden Adventssonntag eine Charity-Verlosung zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen statt. Magie in Bogenhausen…

Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Fr.-So. von 11.00 bis 21.00 Uhr, Mo.-Do. von 15.00 bis 21.00 Uhr

Festivalgelände vor dem Cosimabad (Cosimastraße/Ecke Englschalkingerstraße),

81925 München/Bogenhausen

Info: www.weihnachtszauberwald.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 9836984

Ihr Team vom Bogenhauser Weihnachtszauberwald