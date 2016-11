Christbaumschmücken - einzigartig in München !

Die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben lädt Groß und Klein zum gemeinsamen Christbaumschmücken ein



Schweben in schwindelnden Höhen und dabei seinen kreativen Baumschmuck mit Hilfe der Feuerwehr anbringen- das gibt es nur am Hans-Mielich-Platz.

Die Untergiesinger Bavaria der Frauenkunstwerkstatt wandert zur Christbaumspitze und begrüßt die Besucher des Weihnachtsmarktes



Jede/r kann seinen Baumschmuck aufhängen

Sind die Arme zu kurz helfen unsere langbeinigen Engel und die Feuerwehr bringt die Schmücker in die luftige Höhe

An die BesucherInnen werden kleine Geschenke verteilt



Um 17 Uhr sorgt die Giesinger Samba Band Sole Luna für Stimmung am Platz



Jetzt ist basteln angesagt damit die Feuerwehr viele kreative Werke zum Weihnachtsbaum hinaufbringen kann



Mehr über uns: www.mehrplatzzumleben.de