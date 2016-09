Hobby – Freunde Meitingen

Meitingen : Rathausplatz |

Am Samstag und Sonntag, den 19. und 20.11.16 von 10 – 17 Uhr,

findet wie jedes Jahr unsere Hobby-Freunde-Ausstellung im Rathaus in Meitingen statt.

Zu sehen ist eine große Auswahl an Bildern sowie Werken aus dem Kunsthandwerk.

Auch dieses Jahr findet wieder zu Gunsten des Kinderheims M. Baschenegg ein Sonderverkauf statt.