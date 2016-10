„Ehre sei Gott in der Höhe…“ Krippenausstellung des Freundeskreises Kloster Thierhaupten

Krippenausstellung.

Heuer ist bereits das zweite Jahr, in dem der Freundeskreis Kloster Thierhaupten Weihnachtskrippen aus der Schenkung Reiter im Refektorium des Klosters ausstellt. Zahlreiche positive Resonanz auf die Ausstellung 2015 mit aufwendigen szenischen Landschaftskrippen motivierte die Helfer und Krippenfreunde des Vereins, sich wieder mit viel Einsatz der Sanierung und dem Aufbau einer Krippenausstellung zu widmen. Unter dem Titel „Ehre sei Gott in der Höhe…“ zeigt der Freundeskreis dieses Jahr neben Landschaftskrippen auch eine große Anzahl der teilweise weit über hundert Jahre alten böhmischen Krippen, den sogenannten Grulicher Krippen. Die Schnitzer von damals setzten ihre bunt bemalten Holzfiguren in Schaukästen oder in großen Stufenkrippen in Szene, darunter viele Gabenbringer in böhmischer Tracht. Frisch restauriert erstrahlen sie wieder in ihrer alten Pracht und es gibt unter den Figuren allerlei Interessantes zu entdecken. Als weitere Besonderheit der Ausstellung gelten dieses Jahr zwei klösterliche Krippen, die der Freundeskreis von den Schwestern des Franziskanerordens in Augsburg und Nördlingen erhalten hat. Beide Krippen sind über Jahrzehnte hin gewachsen und spiegeln die innige Beschäftigung ihrer Erschafferinnen mit der Geburt Jesu wider.

Die Ausstellung ist wie gewohnt zu den Öffnungszeiten des Engerlmarktes (von 13 -20 Uhr) am ersten und zweiten Adventswochenende (26./27. November und 03./04. Dezember) geöffnet, sowie an allen weiteren Sonntagen im Dezember und an Hl. Drei König jeweils von 14-17 Uhr. Bis zum 2. Februar 2017 können Gruppen nach Vereinbarung die Ausstellung besichtigen. Anmeldung und Info bei Fritz Hölzl: Tel. 08271-3418.