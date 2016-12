Der Verlag Torsten Low lädt ein zu einer Wohnzimmerlesung

Meitingen : Verlag Torsten Low |

Wohnzimmerlesung



im Rössle-Ring 22, 86405 Erlingen/Meitingen



An insgesamt 2 Terminen liest Torsten Low im Auftrag seiner Autoren neue und

alte Geschichten aus dem Verlagsprogramm und erzählt Anekdoten aus dem

Verlag.



Termine:



Donnerstag, 01.12.2016 – ab 20:30 Uhr



Mittwoch, 04.01.2017 – ab 20:30 Uhr



Da der Platz sehr begrenzt ist – es gibt nur 14 Sitzplätze – ist eine

vorherige Platzreservierung zwingend notwendig.



Reservierungen bitte per Telefon unter: 08271 / 4219495

oder per EMail: torsten.low@verlag-torsten-low.de



Aus dem Programm:



Es ist definitiv kein normaler Morgen, als Martin in die Küche kommt. Auf

dem Fußboden ist ein Symbol ausgelegt – das Peace-Zeichen – und zwar aus

Maden. Und ab dem Moment ist Martin nicht mehr allein.



Eigentlich sollte es nur ein kleiner Ausflug mit den Eltern und dem Freund

sein, doch ein Unfall verändert alles ...



Die beiden Fremden, die an dem Abend die Herberge betreten, verbergen etwas

- das sieht der junge Samuel sofort. Aber er hat gelernt, zu schweigen und

nicht zu fragen. Doch mitten in der Nacht klopft es erneut und der letzte

Gast kommt ...



Der Eintritt zur Lesung ist frei, allerdings werden Spenden gern und dankbar

angenommen.