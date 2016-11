Meitingen : Turnhalle der Mittelschule |

Nach einem gelungenen Festjahr 2016 startet die SGL-Kapelle am 28. Januar 2017 mit dem traditionellen Jahreskonzert in ein neues Musikjahr.

In der neu renovierten Mittelschulturnhalle spielen neben der Werkskapelle auch die Nachwuchsgruppen des Vereins: das Vororchester und die Jugendkapelle.

Alle Musikanten freuen sich schon heute auf Ihr Kommen und das bunte Programm aus allen Musikgenres, das sie Ihnen präsentieren dürfen.

Der Elternbeirat bietet Getränke und Häppchen an.

Der Eintritt ist frei.