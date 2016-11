Adventskonzert der Marburger Vokalisten

Marburg : Matthäuskirche |

Vom Himmel hoch

Das kleine Gesangsensemble der Marburger Vokalisten stimmt mit einer musikalischen Adventsreise durch die Jahrhunderte auf Weihnachten ein. Dazu wird mit Stücken aus verschiedenen Epochen und Ländern ein weiter Bogen von Francisco Guerrero bis John Rutter gespannt. Zu Beginn erklingen spanische Kompositionen aus der Renaissancezeit, bevor mit Hammerschmidt und Bach zwei deutsche Barockkomponisten auf dem Programm stehen. In zwei weiteren Blöcken werden romantische Stücke (u. a. von Silcher und Reger) sowie Vertonungen englischer und französischer Texte aus dem 20. Jahrhundert das Konzert abrunden. Das Dirigat übernimmt erstmals Kilian Gottwald.

Wunderbar ergänzt wird das a cappella-Programm der Marburger Vokalisten durch Orgelwerke, die Prof. Martin Weyer zu Gehör bringen wird.

Das stimmungsvolle Adventskonzert findet am Samstag, dem 17. Dezember 2016, um 20 Uhr in der Matthäuskirche Ockershausen statt und wird am Sonntag, dem 18. Dezember 2016, um 15:30 Uhr in der Kugelkirche wiederholt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Nach Abzug der Kosten kommen die Spendeneinnahmen der beiden Konzerte dem Irmengardhof am Chiemsee zugute, einem Urlaubsheim für Familien mit schwerkranken Kindern.