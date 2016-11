TÃ¼rkische Medien: Bayer 04-Star Hakan Calhanoglu wechselt zum FC Chelsea

Hakan Calhanoglu wechselt von Bayer Leverkusen zum Premier League-Club FC Chelsea. Das behaupten türkische Medien am heutigen Mittwochnachmittag. Der Mittelfeldspieler soll dabei dem Rat von Fatih Terim gefolgt sein, der die sportliche Zukunft seines Nationalmannschaftsstars nicht in der Bundesliga sieht.

Fatih Terim rät Calhanoglu zu Wechsel in Premier League

Laut Bericht der türkischen Zeitung "Habertürk" sollen sich Bayer Leverkusens Hakan Calhanoglu und der FC Chelsea auf einen Wechsel in der anstehenden Wintertransferperiode geeinigt haben. Der 22-Jährige soll beim derzeitigen Tabellenzweiten der Premier League scheinbar als Alternative für den Brasilianer Oscar dienen und das Offensivspiel der "Blues" beleben. Calhanoglu hatte mit seinen zuletzt gezeigten Leistungen in der Liga und Champions League die Aufmerksamkeit einiger europäischer Top-Clubs auf sich gezogen. Als Ablöse soll die Summe von rund 20 Millionen Euro im Raum stehen.Bei der Entscheidung über seine sportliche Zukunft soll der Mittelfeldspieler von Bayer 04 Leverkusen Rat seinen Nationalmannschafts-Trainer Fatih Terim um Rat gefragt haben. Dieser soll zum Transfer in die Premier League geraten haben. Wie weiterhin berichtet wird, soll Calhanoglu bereits einen Vertrag bis 30. Juni 2019 bei Chelsea unterschrieben haben. Der italienische Trainer der "Blues" Antonio Conte soll den Wechsel begrüßen. Man darf gespannt sein, wann erste Äußerungen von Bayer 04 zum angeblich vollzogenen Wechsel seines Stars tätigt.Hier gibt es aktuelle Transfernews aus der Bundesliga in der Übersicht.