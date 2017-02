Verbesserung der Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen Immensen und Arpke...

...diesem lange bekannten und zunehmenden größer werdenden Missstand in den Orten Immensen und Arpke hat sich nun eine Elterninitiative mit Unterstützung des StadtKita-Beirates der Stadt Lehrte angenommen.

Mit viel ehrenamtlichen Engagement wird mit Hochdruck daran gearbeitet die Sorgen und Nöte der Eltern in Richtung Politik und Verwaltung aufzuzeigen, aber vor allem auch die konkreten Bedarfe für eine Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen in Immensen und Arpke durch die Eltern abzufragen.Die Sicherung der nachunterrichtlichen Betreuung an den Grundschulen ist eine wesentliche Säule zur Umsetzung des gesellschaftspolitisch Zieles "Vereinbarkeit von Beruf und Familie", so Jan Lange aus der Elterninitiative. Aus diesem Grund wollen Elterninitiative und Stadtkitabeirat ihr Anliegen über die Orts- und Ratspolitik auch noch in die Regions-, Landes- und Bundespolitik weitertragen.Der Ortsrat Immensen wird das Anliegen der Elterninitiative, des Stadtkitaeirates und der gesamten Elternschaft aus diesem Grund im Rahmen der nächsten Ortsratssitzung als Tagesordnungspunkt aufnehmen. Aktuell erfahren die Elterninitiative und der Stadtkitabeirat vollständige Unterstützung der politische Parteien. Trotzdem wird man sich weiter dafür einsetzen, dass die Anliegen überparteilich und ortsübergreifend in Lehrte vertreten werden. So möchte man sich dafür stark machen, dass die entsprechenden Schritte zur Behebung der mangelhaften Betreuung nach Unterrichstsschluss und in den Ferien eingeleitet werden. "Immensen und Arpke sollen familienfreundlich Dörfer mit für die Familien notwendigen Betreuungsangebote sein!" Betont Hendrik Alberts, Vorsitzender des Stadtkitabeirates."Wer als Elternteil an dieser Aktion teilnehmen möchte ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen", sagt Jaquelien Engelhardt von der Elterninitiative. "Wir wollen unser Anliegen möglichst öffentlichkeitswirksame und mit breiter Unterstützung von Betroffenen überreichen um die Wichtig- und Dringlichkeit unserer Anliegen zu unterstreichen", so Engelhardt weiter.Im Vorstand des Stadtkitabeirates wird aktuell diskutiert, ob und wie unter KITA- und Grundschuleltern eine Abfrage zum konkreten Bedarfe für eine Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen in anderen Ortschaften und der Kernstaddt realisiert werden kann. Aktuell tendiert der Stadtkitabeirat Lehrte dazu, diese Umfrage eigenständig in Form einer Onlineabfrage durchzuführen.Es wird von Seiten des Stadtkitabeirat Lehrte vermutet, dass andere Ortsteile ähnliche Problemlagen wie Immensen und Arpke haben, diese aber bisher ebenfalls noch nicht an die Diskussionsoberfläche gelangt sind. Ergebnisse der Umfrage würde der Stadtkitabeirat Lehrte dann den Partein, Ausschüssen und Gremien, sowie der Stadtverwaltung anonymisiert zur Verfügung stellen.Immensen, 01. Februar 2017Hendrik Alberts