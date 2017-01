Polizei kommt zu den Gewerkschaftern / Informationsveranstaltung

Lehrte : Hotel Deutsches Haus |

Unterwegs sicher!? / Wie hat sich die Kriminalität in Lehrte entwickelt/verändert

Der DGB Lehrte und der ver.di Ortsverein Lehrte/Sehnde setzen am Samstag, 21. Januar die in Kooperation mit der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben angebotene Veranstaltungsreihe des Winterhalbjahres 2016/2017 fort. Das Thema der Informationsveranstaltung, die um 10.00 Uhr im Hotel “Deutsches Haus“ in der Bahnhofstraße 29B stattfindet, lautet „Unterwegs sicher!? / Wie hat sich die Kriminalität in Lehrte entwickelt/verändert“



Insgesamt werden bundesweit die Trends der letzten Jahre bestätigt: Gewaltkriminalität nimmt mit 127.000 Fällen von gefährlicher oder schwerer Körperverletzung um 1,3 Prozent zu. Die Zahl der Morde und der Totschlagsdelikte sinkt weiter (2116 - 63 weniger als 2014), Vergewaltigung und Raub gehen zurück, Wohnungseinbrüche - und Ladendiebstähle steigen um etwa 7%.



In der Veranstaltung wird Polizeihauptkommissar Uwe Bollbach Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Burgdorf Tipps zu folgende Themen gegeben: Sicherheitsempfinden und -verhalten in Bus und Bahn. Soll ich mich bewaffnen? Wann ist Verteidigung Notwehr und wann leiste ich Nothilfe?



Darüber hinaus wird die Kriminalitätslage in Lehrte von der Kontaktbeamtin Imke Wolff erläutert. Auch soll anhand der Zahlen die Frage diskutiert werden, ob sich das (Un-)Sicherheitsgefühl mit der Realität deckt.



Die Veranstaltung findet am 21 Januar 2017 um 10:00 Uhr, im Hotel Deutsches Haus, Bahnhofstr. 29B, in Lehrte statt. Der Eintritt zu dieser Informationsveranstaltung ist frei. Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen.