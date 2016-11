Weihnachtsmarkt bei Glück Auf am 17.12.2016, ab 15.00 Uhr

Lehrte : SG Glück Auf |

Weihnachtsmarkt mit Basar am Samstag, 17.12.2016, 15.00 - 19.00 Uhr

Der letzte, kleine aber feine Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr auf dem Gelände der Siedlergemeinschaft Glück Auf in Lehrte am Knappenweg 51 statt.



Es wird wieder etwas für Groß und Klein angeboten. Für das leibliche Wohl wird auch wieder ausreichend gesorgt.



Für den Basar liegen schon Anmeldungen vor - es ist aber noch ausreichend Platz vorhanden.



Wer an dem Basar teilnehmen möchte, kann sich unter "0170/3217968"

oder per E-Mail unter "kontakt@glueckauf-lehrte.imvwe.de" anmelden.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Gelände !



- Der Vorstand -