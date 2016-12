Kabarettist Matthias Brodowy tritt für die Kolumbienhilfe auf

Die Lehrter St. Bernward-Gemeinde präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Markus-Gemeinde den Kabarettisten Matthias Brodowy mit seinem Programm „Bis es Euch gefällt …“. Matthias Brodowy unterstützt damit die Aktion Kolumbienhilfe e.V. Lehrte

„Bis es Euch gefällt …“ - Höhepunkte aus acht Programmen. Eine temporeiche One-Man-Show, ein Parforce-Ritt mit lauten und leisen Tönen, Kabarett und Comedy in einem Boot und jede Menge Musik.Kartenpreis 15,00 Euro im Vorverkauf und an der AbendkasseVorverkaufsstellen:- Bücherstube Veenhuis, Iltener Straße 28- Kiosk Peter Düe, Große Moorstraße 3- Das Andere Kino, Sedanplatz 26a- Casa Lana, Burgdorfer Straße 36- Kirchenbüro Markusgemeinde, Am Distelborn 3,- Pfarrbüro St. Bernward, Feldstraße 10Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend! Der Erlös der Veranstaltung geht an die Aktion Kolumbienhilfe e.V..