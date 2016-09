.... fast hätte ich es vergessen

Auf unserem mH Treffen in Augsburg bekam ich diesen Zettel zugesteckt und ich ließ ihn in meiner Handtasche verschwinden. Frauen haben bekanntlich mehrere Handtaschen. Nicht nur in verschiedenen Farben Formen und Größen, sondern selbstverständluch gerade auch für besondere Anlässe. Heute griff ich nach meiner gelben Handtasche und wie von Zauberhand hielt ich diverse Zettel in meinen Händen und schöne Bilder kamen mir in Erinnerung. :)Ich freue mich auf Sira, Shima und Rashia und Stefanund auf einen wunderschönen orientalischen Abend.