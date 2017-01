Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung durch den Hämeler Wald

Vom Treffpunkt führt uns die Tour schon nach wenigen Minuten in Wald, den wir dann erst eine gute Stunde später wieder verlassen werden. Nun geht es in westlicher Richtung weiter. In der Ferne sehen wir das Kraftwerk Mehrum und später die Turmspitze der Matthäus Kirche in Lehrte. Nach Überquerung der Bahnstrecke von Hannover nach Braunschweig treten wir den Rückweg nach Hämelerwald an, wo ca. 1 km vor dem Endpunkt der Wanderung dann schon Kaffee und Kuchen auf uns warten werden. Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'.Sie sind gerne in der Natur unterwegs und möchten sich netten Menschen Ihrer Generation (Ü50) anschließen? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen zu der Veranstaltung nutzen Sie bitte den nachstehenden Link: