Seniorentreffen der BSG Lehrte

Die Senioren der Bürgerschützen-Gesellschaft treffen sich am

Donnerstag, den 03. November 2016

in 31303 Burgdorf An der Bleiche 7 - Treffpunkt 12:00 Uhr -

Wollen wir da nicht einen gemütlichen Rest Tag verbringen?



Anmeldungen bei Hella Finkhausen unter 05132-5999119

Gefällt mir