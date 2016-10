Helga Rohra: Ein gelungenes Leben trotz Demenz. Herausforderungen und Chancen für unsere Gesellschaft

Landsberg am Lech : Landratsamt Landsberg, Sitzungssaal im 1. OG |

Dementielle Erkrankungen nehmen in unserer älter werdenden Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert ein. Alle Beteiligten werden hierdurch vor große Herausforderungen gestellt, es entstehen aber auch Chancen. In ihrem Vortrag wird Helga Rohra auf diese Herausforderungen und Chancen eingehen, aber auch Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt eines Menschen mit Demenz gewähren.



Helga Rohra ist ehemalige Konferenzdolmetscherin mit Fachschwerpunkt Medizin, seit 2009 an einer Demenz erkrankt und heute weltweit als Demenzaktivistin aktiv.



Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.