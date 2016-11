Rutter-Magnificat mit dem Vocalensemble

Konzert mit Orchester in Heilig Kreuz



Die großen Ensembles der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg bieten am Freitag, 25. November, in der Heilig-Kreuz-Kirche in Landsberg eine Aufführung des Magnificat von dem renommierten und beliebten zeitgenössischen Komponisten John Rutter. Die Leitung des Projekts für Orchester mit Chor haben Birgit Abe, Cornelia Utz und Matthias Utz. Es spielen das Jugendsinfonieorchester und das Kammerorchester, als Chorsänger sind dabei das Vocalensemble, der Jugendkammerchor und die Singbande, der Knabenchor unter der Leitung von Matthias Utz mit ausgewählten Knabensopran- und -altstimmen. Sopransolistin ist Teresa Hüttner.



Einer der bedeutendsten Komponisten für Chormusik



Das Hauptwerk des Abends, das Magnificat, erklang erstmalig 1990 in der Carnegie Hall in New York. John Rutter gilt gegenwärtig als einer der bedeutendsten und populärsten Komponisten von Chor- und Kirchenmusik. Für die Vertonung des biblischen Gesangs „Magnificat“ wählte Rutter eine sehr lebendige und mitreißende Klangsprache, die oft an Filmmusik erinnert. Neben den traditionellen Orchesterinstrumenten haben auch die Percussioninstrumente einen wichtigen Part in diesem 45-minütigen Stück. Sie geben dem Werk eine dezent lateinamerikanische Note.



Junge Solistin aus Landsberg



Zum Konzert in der Heilig-Kreuz-Kirche vereinen sich die großen Ensembles der Musikschule zu einem vielschichtigen Klangträger. Den Solopart übernimmt die aus Landsberg stammende Teresa Hüttner, die derzeit in der Klasse von Professor Christine Schäfer an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin studiert. Neben dem Rutter-Magnificat werden noch Werke von Bach, Vivaldi und Mendelssohn Bartholdy zu hören sein. Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten.



Fotos: Vocalensemble: Erich Dörfler; Orchester: Charly Kiemer; Teresa Hüttner: Elisabeth Schröder